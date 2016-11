TF1 23:45 bis 00:35 Krimiserie Esprits criminels L'homme à l'affût USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Un homme et son fils jouent au football dans le parc. Soudain, une détonation se fait entendre. On vient de tirer sur le père, en plein dans l'estomac, mais personne ne sait d'où le coup est parti. L'équipe se rend immédiatement dans l'Illinois pour tenter d'arrêter le sniper, qui a déjà fait neuf victimes, dont l'une est décédée. Le tueur "longue distance" utilise un procédé bien particulier qui met les enquêteurs immédiatement sur la piste d'un policier, ou d'un ancien policier. Ils arrivent peu à peu à dessiner un portrait du coupable. L'homme aurait environ 30 ans et aurait suivi un entraînement militaire de pointe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Timothy Omundson (Phillip Dowd) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Andrew Wilder, Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina