TF1 22:55 bis 23:45 Sonstiges Esprits criminels Soeurs jumelles USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken A New Haven, dans le Connecticut, la fille du procureur général Davenport a été enlevée et son petit ami retrouvé mort sur les lieux du kidnapping. L'unité comportementale apprend que le ravisseur ne veut qu'un interlocuteur, la jumelle de son otage. Les enquêteurs mettent tout en oeuvre pour tirer la jeune fille des griffes de son bourreau, sans pour autant mettre en danger la vie de sa soeur. Ils établissent le profil du ravisseur et réalisent qu'il n'est pas motivé par l'argent. Seule la soeur de sa captive l'intéresse. Cela donne un atout aux membres de l'équipe alors que la situation est critique... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) Matthew Gray Gubler (le docteur Spencer Reid) Elisabeth Harnois (Trish Davenport / Cheryl Davenport) Robin Thomas (Evan Davenport) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Judith McCreary Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina