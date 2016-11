TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges De retour vers Noël USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ali, jeune femme ambitieuse et indépendante, voit arriver les fêtes de Noël avec tristesse. Elle qui adorait cette période de l'année se morfond en effet d'avoir, un an auparavant, quitté son petit ami sur un coup de tête. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Ginny, une étrange femme, fantasque, qui lui demande si elle souhaiterait avoir une seconde chance et pouvoir rejouer ce Noël fatidique. Ali se réveille ainsi le matin du 24, chez ses parents, un an plus tôt, avant la rupture fatidique. Comment va-t-elle rejouer son passé ?... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kelly Overton (Ali) Michael Muhney (Cameron) Gloria Loring (Robin) Mark Hutter (Brian) Moses Storm (Jason) Jennifer Elise Cox (Ginny) Jonathan Patrick Moore (Nick) Originaltitel: Correcting Christmas Regie: Tim O'Donnell Drehbuch: Rachel Stuhler Musik: Al Sgro

