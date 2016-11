TF1 23:30 bis 00:20 Sonstiges New York Unité Spéciale Compromissions USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Les policiers Elliot Stabler et Olivia Benson arrivent à l'hôpital pour tenter d'interroger une fillette de 10 ans victime d'une agression sexuelle. Olivia constate bien vite à quel point l'enfant est meurtrie. Incapable de parler, elle ne parvient pas à prononcer son nom. Heureusement, grâce à Odafin et John, l'enquête permet de déterminer l'identité de la fillette. Le docteur Huang se rend alors chez elle et découvre que sa mère a de sérieuses difficultés mentales. Elle se montre en effet incapable d'identifier sa propre fille. Weber refait surface. Il propose à Olivia de lui apporter son aide dans cette épineuse affaire. Stabler se montre méfiant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Henry Ian Cusick (Erik Weber) Ruby Jerins (Rose Samonsky) Melissa Rain Anderson (Amber Samonsky) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Daniel Truly Musik: Mike Post