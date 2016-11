TF1 22:45 bis 23:30 Krimiserie New York Unité Spéciale Conflit d'intérêt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sur décision du juge, la garde du jeune Calvin a été confiée à Olivia. Touchée par la détresse du garçon, Olivia accepte volontiers d'assumer cette responsabilité provisoire. Mais très vite, elle comprend qu'assurer l'éducation d'un enfant ne s'improvise pas, et part en quête de la mère de Calvin, Vivian, une toxicomane. Son nom apparaît dans une affaire traitée par l'unité. Une femme, Caitlin Lamarck, a été retrouvée inconsciente, le crâne ensanglanté et le chemisier déchiré au cours d'une soirée. Elle meurt peu après son admissions aux urgences. L'équipe découvre que tous ses collègues lui avaient tourné le dos après la publication sur Internet de son "Traité des relations au bureau", dans lequel elle dressait un comparatif de ses nombreux amants... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto, Constantine Makris Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Tom Weston Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16