TF1 20:55 bis 22:45 Sonstiges La main du mal F 2016 Stereo 16:9 HDTV Dévasté et désormais seul avec son fils, Thomas met tout en oeuvre avec ses collègues et amis Lucien Smadja et Dany Marcoux, pour préparer l'accusation de Follet. Mais celui-ci, très habile, trouve un alibi solide auprès d'Hélène Morice, jeune femme qu'il tient sous sa coupe. Maître Colpart se montre particulièrement convaincante au cours de sa plaidoirie et Follet est une seconde fois acquitté. Dès lors, Thomas estime qu'il n'a plus rien à perdre. Après avoir mis son fils à l'abri, il décide de mettre en scène un stratagème diabolique. Il ne tolèrera pas que les crimes de Follet restent impunis... Schauspieler: Grégory Fitoussi (Thomas Schaffner) Mélanie Doutey (Dolorès Colpart) JoeyStarr (Luc Follet) Francois Berléand (Lucien Smadja) André Marcon (Pierre Lacombe) Pierre Rochefort (Dany Marcoux) Florence Loiret-Caille (Hélène Morice) Regie: Pierre Aknine Drehbuch: Gérard Walvaerens, Pierre Aknine, David Wolsencroft Musik: Armand Amar