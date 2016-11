TV5 02:03 bis 03:00 Sonstiges Le Point Torture en Syrie : le Canada complice / Douze ans d'erreur sur la personne / L'intégration des immigrants par le sport Merken Au sommaire : "Torture en Syrie : le Canada complice" : Trois hommes sont sous surveillance au Canada. Ils seront plus tard arrêtés, torturés et faussement accusés de terrorisme en Syrie. Ils demandent aujourd'hui des comptes au gouvernement canadien. "Douze ans d'erreur sur la personne" : Voilà plus de douze ans que cet enseignant est régulièrement arrêté par les policiers et les douaniers sur la route. Ils le prennent pour un autre homme qui a des problèmes avec la justice. La cause de cette méprise : les banques de données. Comment peut-il s'en sortir - "L'intégration des immigrants par le sport" : Le sport peut devenir un outil d'intégration pour les nouveaux arrivants. Dans le quartier Parc-Extension, à Montréal, un organisme s'est donné comme mandat de faire découvrir le hockey aux jeunes immigrants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point