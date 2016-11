TV5 17:03 bis 17:54 Sonstiges Temps présent Les toqués de la cuisine CH Merken Le suicide du grand chef Benoit Violier, à Crissier, a créé la stupeur auprès de ses pairs en Suisse romande. Ce drame a forcément un effet miroir sur chacun d'eux. On ne saura sans doute jamais les vraies raisons de cette tragédie, mais une chose est sûre : les chefs étoilés sont soumis à des pressions inouïes. Entre l'exigence que les guides gastronomiques et leurs clients imposent, les contraintes économiques et l'obsession de la perfection, il faut de solides épaules pour résister au stress en cuisine. Cinq chefs ont ouvert leur cuisine et leur coeur pour ce reportage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent