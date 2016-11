TV5 16:00 bis 16:29 Sonstiges Cut Sous la coupe du père F 2015 Merken Nouvelle déconvenue pour Stefan : non seulement Ursule, religieuse arrêtée à tort, déclare ignorer où est Laura, mais elle le vexe en le prenant pour Adil ! Adil qui semble s'inquiéter plus du sort de Laura que de celui de Billie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ambroise Michel (Adil) Antoine Stip (Charles) Sébastien Capgras (Jules) Youshaa Ravate (César) Camille Lherbier (Marion) Vincent Vermignon (Stefan) Émilie Granier (Billie) Originaltitel: Cut! Regie: Stéphane Meunier, David Hourregue, Vincent Trisolini, François Bigrat