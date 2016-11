Der ärmliche Farmer Dan Evans wird zufällig Zeuge eines Bankkutschenüberfalls durch den Outlaw Ben Wade und seine Gang. Wade fühlt sich zu sicher und fällt so dem Kopfgeldjäger Byron McElroy, dem Dan das Leben gerettet hat, in die Hände. Dan sieht seine Chance, ein bisschen Geld zu machen. Eine Gruppe soll Wade in einem mehrere Tage dauernden Ritt nach Contention bringen, um dort den Gefangenentransportzug nach Yuma um 3:10 Uhr zu erwischen. Doch der Weg ist sehr gefährlich ... In Google-Kalender eintragen