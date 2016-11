Pro7 MAXX 15:20 bis 16:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Der Erzfeind USA 2012 16:9 HDTV Merken Shelby Swamp Man und sein Erzfeind Richard stehen sich in den Sümpfen Georgias gegenüber. Wird die alte Fehde zwischen den beiden böse enden oder können sie sich einigen? Nach einem fatalen Fehler verlieren Buck und Swilley ihr Boot auf dem Fluss. Bei Papac kommt es dagegen zu einer Einigung: Joe und Coatsy begraben das Kriegsbeil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12