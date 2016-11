Phoenix 15:15 bis 16:15 Dokumentation Safari am Sambesi Im wilden Herzen Afrikas D 2015 Live TV Merken Atemberaubende Natur, eindrucksvolle Tierwelten im Chobe-Nationalpark, gigantische Stauseen und die weltbekannten Victoria-Fälle: Der Sambesi ist nicht nur Lebensader des südlichen Afrikas, sondern auch Geheimtipp für Weltenbummler. ZDF-Südafrika-Korrespondent Timm Kröger und sein Team reisen tausende Kilometer von der Sambesi-Quelle bis zur Mündung in den Indischen Ozean, zeigen ein Afrika zwischen Naturschönheiten und Wirtschaftsboom, kommen den Menschen am Fluss nahe und machen Appetit auf einen Besuch im südlichen Afrika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Safari am Sambesi