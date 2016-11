TV5 18:41 bis 20:15 Sonstiges Boulevard du Palais Je ne voulais pas F 2014 Merken Après des révélations dans la presse, un parlementaire est retrouvé mort. Suicide - Pas certain, selon les expertises. Alors que l'enquête s'oriente vers le milieu politique et financier, une macabre découverte dans l'appartement de la victime donne à l'affaire une toute autre dimension... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Richard (Nadia Lintz) Jean-François Balmer (Gabriel Rovère) Olivier Saladin (le docteur Pluvinage) Philippe Ambrosini (le lieutenant Dimeglio) Cassandre Vitu De Kerraoul (Tina Varese) Anne Cressent (Charlotte) Julie Victor (Adèle Lafleur) Originaltitel: Boulevard du Palais Regie: Christian Bonnet Drehbuch: Emmanuelle Michaux