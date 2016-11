Pro7 MAXX 05:55 bis 06:45 SciFi-Serie Battlestar Galactica Am Scheideweg (2) USA, GB 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei seinem Schlussplädoyer zieht Lee noch einmal alle Register, um einen Freispruch Baltars zu erwirken. Tigh, Anders, Tyrol und Tory versuchen derweil, den mysteriösen Geräuschen auf den grund zu gehen, die sie als einzige wahrnehmen. Sind sie etwa Zylonen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward James Olmos (Commander William Adama) Mary McDonnell (Präsidentin Laura Roslin) Jamie Bamber (Captain Lee "Apollo" Adama) Katee Sackhoff (Lieutenant Kara "Starbuck" Trace) Grace Park (Lieutenant Sharon "Boomer" Valerii) Michael Hogan (Colonel Saul Tigh) Tricia Helfer (Number Six) Originaltitel: Battlestar Galactica Regie: Michael Rymer Drehbuch: Mark Verheiden Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

