Pro7 MAXX 05:55 bis 06:45 SciFi-Serie Battlestar Galactica Am Scheideweg (1) USA, GB 2007 16:9 Dolby Digital Merken Die Besatzung der Galactica ist angespannt: Obwohl sie dem ionischen Nebel immer näher kommen, fehlt von den Zylonen jede Spur. Die Stimmung explodiert, als an Bord der Prozess gegen Baltar seinen Lauf nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Callis (Dr. Gaius Baltar) Tricia Helfer (Nummer Sechs) Jamie Bamber (Captain Lee "Apollo" Adama) Mary McDonnell (Präsidentin Laura Roslin) Edward James Olmos (Admiral William Adama) Grace Park (Lt. Sharon "Athena" Agathon) Michael Hogan (Colonel Saul Tigh) Originaltitel: Battlestar Galactica Regie: Michael Rymer Drehbuch: Michael Taylor Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

