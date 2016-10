Pro7 Fun 02:45 bis 04:20 Komödie The Baytown Outlaws USA 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tief in Amerikas sumpfigem Süden wohnen die drei Oodie-Brüder, furchtlose, ranzige Rednecks vom Scheitel bis zur Sohle, und erledigen gewaltsame Schmutzarbeit aller Art für die solvente Laufkundschaft. Auch Celeste hat von den Asis gehört, sie könnten die richtigen sein, um den entführten Sohn aus den Krallen ihres Ex-Mannes, des Gangsterbosses, zurück zu erobern. Für eine schöne Frau mit edlem Anliegen legen sich die Oodies gleich doppelt ins Zeug. Und das müssen sie diesmal auch. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Bob Thornton (Carlod) Eva Longoria (Celeste) Clayne Crawford (Brick Oodie) Travis Fimmel (McQueen Oodie) Daniel Cudmore (Lincoln Oodie) Thomas Brodie-Sangster (Rob) Andre Braugher (Millard) Originaltitel: The Baytown Outlaws Regie: Barry Battles Drehbuch: Barry Battles, Griffin Hood Kamera: Dave McFarland Musik: Kostas Christides, Christopher Young Altersempfehlung: ab 18