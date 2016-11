France 2 22:30 bis 23:57 Sonstiges Deux flics sur les docks La nuit du naufrage F 2013 16:9 HDTV Merken Un squelette, qui s'avère être celui d'un jeune mousse, est retrouvé dans la carcasse d'un chalutier ayant fait naufrage quelques années plus tôt au cours d'une violente tempête. La trappe métallique dans laquelle la victime a été piégée était fermée de l'extérieur. L'armateur, aux prises avec des problèmes financiers, jure ne rien savoir. Reste à interroger l'équipage de l'époque. Une autre victime est découverte le même soir. Le responsable de la sécurité d'une conserverie a été battu à mort chez lui. Les suspects ne manquent pas, car l'homme menait apparemment la vie dure aux employés. Faraday, Winckler et leurs collègues s'efforcent de remonter le fil de ces deux affaires, qui présentent plusieurs points communs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Marc Barr (Richard Faraday) Bruno Solo (Paul Winckler) Mata Gabin (Lucie Dardenne) Liza Manili (Julie Fabian) Emmanuel Salinger (Bazza Swaty) Originaltitel: Deux flics sur les docks Regie: Edwin Baily Drehbuch: Olivier Prieur Musik: Philippe Miller