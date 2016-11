France 2 20:55 bis 22:55 Sonstiges Primaire, le débat décisif Live 16:9 HDTV Merken Trois jours avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre, les sept candidats évoquent dix thèmes choisis par les Français, lors d'un sondage Louis Harris. Ils répondent également aux questions de Jean-Pierre Elkabbach d'Europe 1, Nathalie Saint-Cricq de France 2, et Hervé Favre, de la Voix du Nord, réunis autour de David Pujadas. Des Français pourront poser leurs questions sur la page Facebook et sur celles des partenaires de l'émission. 10 228 bureaux de vote sont établis en France métropolitaine et en Outre-mer pour permettre la bonne tenue du scrutin. Seuls les deux candidats qui auront totalisé le plus de voix seront qualifiés pour le second tour. Le second tour de l'élection aura lieu le 27 novembre 2016. In Google-Kalender eintragen Moderation: David Pujadas Gäste: Gäste: Jean-Pierre Elkabbach, Nathalie Saint-Cricq, Hervé Favre, Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Sarkozy