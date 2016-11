France 2 23:50 bis 01:32 Sonstiges Hier, aujourd'hui, demain 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /HAD. Sur le plateau, Frédéric Taddeï reçoit l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin pour son livre "Mémoire de paix pour temps de guerre", la philosophe Claudine Cohen pour "Femmes de la préhistoire", les historiens Alain Corbin et Georges Vigarello pour "Histoire des émotions" et la philosophe Catherine Larrere pour "Révolutions animales". Sur le thème "Economie, travail, impôts : ils combattent les idées reçues", l'animateur donne ensuite la parole à l'économiste Eloi Laurent, qui publie "Nouvelles Mythologies économiques". Il débat avec les journalistes Julien Brygo et Olivier Cyran, auteurs de "Boulots de merde" et l'avocat fiscaliste Thierry Aschrift, auteur de "Tyrannie de la redistribution". Enfin, l'historien d'art Hector Obalk évoque la publication de son livre "Michel-Ange, le premier livre d'art en BD". In Google-Kalender eintragen Moderation: Frédéric Taddeï Gäste: Gäste: Dominique de Villepin, Claudine Cohen, Alain Corbin, Georges Vigarello, Catherine Larrère, Eloi Laurent, Julien Brygo, Olivier Cyran