France 2 20:55 bis 22:35 Sonstiges Envers et contre tous F 2015 Stereo 16:9 HDTV Le combat d'Audrey Gautier, jeune mère isolée au chômage, face à l'industrie pharmaceutique. Son fils Enzo, élève en sport-étude, a fait un AVC et se trouve dans le coma. Un simple rhume l'affaiblissait ce matin-là, jour de tests sportifs, et sa mère lui a donné du Nilozane, un médicament prescrit par son généraliste. Dans la matinée, Enzo a perdu connaissance. Pascal, un jeune interne, a eu vent de l'affaire, une chercheuse enquêtait d'ailleurs sur de possibles effets secondaires de la molécule. Poursuivie par Pôle-Emploi pour avoir agressé une employée qui la privait de ses droits alors qu'elle était au chevet de son fils hospitalisé, Audrey se voit contrainte de prendre un avocat de l'assistance juridique bénévole pour plaider sa cause. Elle tombe sur maître Tcheuffa, un avocat sur la touche... Schauspieler: Cécile Bois (Audrey) Originaltitel: Envers et contre tous Regie: Thierry Binisti