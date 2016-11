France 2 22:25 bis 23:10 Sonstiges Castle Règlements de comptes USA 2015 16:9 HDTV Merken La voiture de Beckett est retrouvée peu après son enlèvement. La vitre porte une étrange inscription : "Aide-la!". Castle est convaincu que la jeune femme a été kidnappée par Jerry Tyson et Kelly Nieman. Un témoin dit avoir aperçu un van rouge quittant la scène de l'enlèvement. Mais avant cela, un homme y faisait rentrer sur le siège une femme inconsciente. Castle est fou d'inquiétude. Il va jusqu'à menacer Jerry Tyson avec une arme. Mais aucune charge ne peut être retenue contre cet homme. Castle et l'équipe doivent absolument résoudre l'enquête avant que les tueurs ne fassent d'autres victimes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C Quinn (Alexis Castle) Michael Mosley (Jerry Tyson/Michael Boudreau) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Andrew W Marlowe, Adam Frost Musik: Robert Duncan