France 2 21:00 bis 21:45 Sonstiges Castle M et Mme Castle USA 2015 16:9 HDTV Merken L'équipe enquête sur la mort de Lara Madden, une danseuse qui travaillait sur le RMS Bently, un bateau de croisière aménagé de la même façon que le tristement célèbre Titanic. Les premiers éléments de l'enquête tentent de démontrer que Lara était une mule, qui transportait de l'héroïne. Kate se rend à bord du bateau pour pousser plus loin ses investigations. La victime était-elle impliquée dans un trafic - Elle découvre alors que Richard se trouve aussi à bord et que le RMS Bently a quitté le port de New York. Parallèlement, Castle a demandé à Hayley de retrouver l'expéditeur du mystérieux message lu sur le téléphone de Kate... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Molly C Quinn (Alexis Castle) Tamala Jones (Lanie Parish) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Originaltitel: Castle Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Christine Roum, Robert Bella