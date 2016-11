France 2 23:25 bis 00:55 Sonstiges Bataclan, une vie de spectacles F 2016 16:9 HDTV Merken Un an après les attentats du 13 novembre 2015, le Bataclan renaît de ses cendres, et les concerts programmés pour l'occasion promettent de faire rayonner à nouveau les jolies couleurs de la célèbre pagode sur le boulevard Voltaire. En tête de liste, Pete Doherty, l'ex-Libertines à l'esprit résolument indie-punk-rock, un artiste-icône du trash, qui revient occuper le devant de la scène musicale, à l'image du Bataclan. Philippe Manoeuvre et Stéphane Basset retracent les événements qui ont façonné la salle de spectacles depuis sa création en 1864, et interviewent les artistes qui s'y sont produits, de Nicoletta à NTM, en passant par Shaka Ponk, Souchon, Bashung, Vincent Derlerm, Zazie ou encore Bigard. In Google-Kalender eintragen Regie: Philippe Manoeuvre, Stéphane Basset

