France 2 21:00 bis 23:16 Drama La couleur des sentiments USA, IND, VAE 2011 Nach dem Roman von Kathryn Stockett 16:9 HDTV Eugenia Skeeter Phelan est de retour dans sa petite ville de Jackson, Mississippi, au début des années 1960, après des études à l'université. Ses amies d'enfance se sont mariées, mais elle ne souhaite rien tant que de devenir écrivain. Elle prend la responsabilité de la chronique ménagère du journal local et, pour se familiariser avec son sujet, dont elle ignore tout, obtient de son amie Elizabeth la permission d'interroger sa domestique noire, Aibileen. Parallèlement, une autre amie de Skeeter, Hilly, parvient à convaincre ses concitoyens de voter une motion contraignant les employées de maison à utiliser des toilettes séparées... Bildergalerie Schauspieler: Emma Stone (Eugenia «Skeeter» Phelan) Bryce Dallas Howard (Hilly Holbrook) Octavia Spencer (Minny Jackson) Allison Janney (Charlotte Phelan) Eleanor Henry (Mae Mobley) Chris Lowell (Stuart Whitworth) Mike Vogel (Johnny Foote) Originaltitel: The Help Regie: Tate Taylor Drehbuch: Kathryn Stockett, Tate Taylor Musik: Thomas Newman