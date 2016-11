TV5 06:53 bis 07:47 Sonstiges Reflets Sud Mbita, 22 ans après / Tisseurs de soie, pour le meilleur et pour le pire 2015 Merken Au sommaire : "Mbita, 22 ans après" : Il y a vingt-deux ans, Vero Rabakoliarifetra rencontrait Mbita, jeune garçon déscolarisé qui pêchait pour nourrir toute sa famille. La réalisatrice lui avait fait découvrir l'école et le petit garçon avait alors promis que, plus tard, il y enverrait ses propres enfants. Aujourd'hui, la réalisatrice retrouve Mbita, devenu père de famille. A-t-il tenu sa promesse d'enfant - "Tisseurs de soie, pour le meilleur et pour le pire" : La soie est omniprésente dans la vie des Malgaches, mais quel est le secret de fabrication de cette étoffe précieuse - Direction Ambohidrabiby, petite localité aux environs d'Antananarivo, où l'extraction des fils de soie et le tissage sont des activités séculaires... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: reportage de Vero Rabakoliarifetra, reportage de Taranjamirija Randriatsarafara