Pro7 MAXX 02:45 bis 03:25 Mysteryserie Supernatural Böse neue Welt USA 2011 16:9 Merken Sam Winchester kämpft weiterhin mit den Folgen der zerbrochenen Wand in seinem Kopf. Er leidet unter schrecklichen Halluzinationen, durch die er die Wahrheit nicht mehr von seinen Hirngespinsten unterscheiden kann. Bobby macht sich Sorgen, dass Sam unter der Last des Kampfes gegen Castiel zusammenbricht. Unterdessen gerät Castiel in immer größere Schwierigkeiten, da er seine neugewonnene Macht kaum unter Kontrolle halten kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel / Leviathan) Jim Beaver (Bobby Singer) Mark Pellegrino (Lucifer) Kim Rhodes (Sheriff Jody Mills) Cameron Bancroft (Dr. Gaines / Leviathan) Originaltitel: Supernatural Regie: Guy Bee Drehbuch: Ben Edlund, Eric Kripke Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12

