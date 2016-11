ProSieben 08:30 bis 10:20 Komödie Wedding Bells USA, CDN 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pippa McGee feiert zwar gern die Hochzeiten von Freundinnen, ist aber überzeugter Single. Eine Hochzeitsfeier in ihrem Heimatort wird für sie zum peinlichen Desaster: Sie kommt zu spät, betrinkt sich hemmungslos und baggert jede Menge Typen an. Als ihr Vater erkrankt, muss sie ihn als Redakteurin vertreten - ausgerechnet bei einem Hochzeitsmagazin. Und dann ist ihr Kollege Ian auch noch einer der Männer, die sie auf der Feier angemacht hat - ohne Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Graham (Pippa McGee) David Sutcliffe (Ian) Sarah Chalke (Jane) Taye Diggs (Hemingway Jones) Sandra Oh (Lulu) Cheryl Hines (Roxanne) Bruce Gray (Malcolm McGee) Originaltitel: Cake Regie: Nisha Ganatra Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: Gregory Middleton Musik: Andrew Lockington