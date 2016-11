ProSieben 01:15 bis 04:45 Show Deutschland tanzt Halbfinale D 2016 16:9 HDTV Merken ProSieben-Show "Deutschland tanzt!": Friedrich Liechtenstein tanzt für Brandenburg, Avelina Boateng für Berlin und Janine Ullmann für Thüringen Zwölf Punkte für Mecklenburg-Vorpommern? Moderator Wolfgang Lippert schnürt die Tanzschuhe in der neuen ProSieben-Show "Deutschland tanzt!" für das Ostsee-Bundesland. In der großen Live-Show-Reihe misst er sich mit starker Konkurrenz: Unter anderem tanzt Avelina Boateng für Berlin, Shermine Shahrivar für Nordrhein-Westfalen, Magdalena Brzeska für Baden-Württemberg, Janin Ullmann für Thüringen, Fernanda Brandao für Hamburg, Kassandra Wedel für Bayern, Elisabeth Brück für das Saarland, Friedrich Liechtenstein für Brandenburg, Taynara Wolf für Hessen und Oliver Pocher für Niedersachsen. Moderatorin Lena Gercke führt ab Samstag, 12. November 2016 in drei Live-Shows durch "Deutschland tanzt!" Tickets für die Live-Shows aus München erhalten die Zuschauer unter: https://tvtickets.de und über die Ticket-Hotline, Tel. 02233-963640. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lena Gercke Originaltitel: Deutschland tanzt

