Magazin "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" - Das große ProSieben TV-Special zum Film D 2016 Neues aus dem "Harry Potter"-Universum: Autorin Joanne K. Rowling verfasste nicht nur den Roman sondern auch das Drehbuch zu diesem Fantasyfilm. In "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" reist Oscar-Preisträger Eddie Redmayne als Magizoologe Newt Scamander um den Erdball und sucht nach magischen Kreaturen. Eine streng geheime Mission - doch in New York entkommen einige der Fabelwesen in die Welt der Muggel ...