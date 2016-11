ProSieben 08:40 bis 10:25 Drama Stomp the Yard 2: Homecoming USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An der Truth University ist der Teufel los: Ein bevorstehender Stepptanz lässt alte Rivalitäten zwischen den tanzwütigen Studentenverbindungen aufflammen. Die Theta Nus setzen mit ihrem talentierten Tänzer Chance Harris auf den Sieg. Doch Chance hat andere Sorgen: Neben heftigen Streitereien mit seinem Vater und seiner Freundin muss er auch noch mit einer verärgerten Streetgang klarkommen, der er Geld schuldet. Chance muss sich entscheiden, was in seinem Leben wirklich zählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith David (Terry) Stephen Boss (Taz) Tika Sumpter (Nikki) Columbus Short (DJ Williams) Jasmine Guy (Janice) Kiely Williams (Brenda) Terrence Jenkins (Ty) Originaltitel: Stomp the Yard 2: Homecoming Regie: Rob Hardy Drehbuch: Albert Leon, Meena Payne Kamera: Maz Makani Musik: Todd Bozung Altersempfehlung: ab 12