ProSieben 01:25 bis 03:00 Thriller Linewatch USA 2008

Der Grenzbeamte Michael Dixon jagt an der amerikanisch-mexikanischen Grenze "Coyoten", die Mexikaner in die USA schleusen. Als ihn ein Geheimnis aus der Vergangenheit einholt, wird das Glück des geachteten Familienvaters plötzlich bedroht. Dixon war einst Mitglied einer brutalen Straßengang und wird von dem ehemaligen Bandenchef Drake zu einem Drogengeschäft gezwungen. Dixon muss seine Familie retten. Ein dramatischer Kampf auf Leben und Tod beginnt ...

Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Michael Dixon) Omari Hardwick (Kimo) Evan Ross (Little Boy) Dean Norris (Warren Kane) Malieek Straughter (Cook) AMG (Stokes) Sharon Leal (Angela Dixon) Originaltitel: Linewatch Regie: Kevin Bray Drehbuch: David W. Warfield Kamera: Paul M. Sommers Musik: Jeff McIlwain Altersempfehlung: ab 16