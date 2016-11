ProSieben 10:05 bis 12:20 Drama Stomp the Yard USA 2007 2016-11-14 06:25 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Tod seines Bruders hat den Street Dancer DJ völlig aus der Bahn geworfen. Nach einem Prozess vor einem Jugendgericht schreibt sich DJ an der Truth-Universität von Atlanta ein. In Georgia will er einen Neuanfang wagen. Doch DJs Bemühungen, ein guter Student zu sein und seiner großen Liebe April etwas näherzukommen, werden bald in den Hintergrund gedrängt, als er von zwei Studentenverbindungen heftig umworben wird, für sie an einem namhaften Tanz-Wettbewerb teilzunehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Columbus Short (DJ) Meagan Good (April) Ne-Yo (Rich Brown) Darrin Henson (Grant) Brian White (Sylvester) Laz Alonso (Zeke) Valarie Pettiford (Jackie) Originaltitel: Stomp The Yard Regie: Sylvain White Drehbuch: Robert Adetuyi Kamera: Scott Kevan Musik: Tim Boland, Sam Retzer Altersempfehlung: ab 12