ProSieben 05:50 bis 06:10 Comedyserie The Middle Der Kratzer USA 2009 16:9 Merken Als Frankie morgens das Müllauto kommen hört und hektisch versucht, in allen Ecken des Hauses den Abfall zusammenzusuchen und vor die Tür zu bringen, trifft sie Brick mit einer leeren Bierflasche am Arm. Zum Glück trägt der Junge nur einen kleinen Kratzer davon. Doch die Verletzung - und die Geschichte, wie es dazu kam - reicht, um seine besorgten Lehrer auf den Plan zu rufen. Jetzt steht den Hecks der Besuch einer Sozialarbeiterin ins Haus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Flynn (Mike Heck) Patricia Heaton (Frankie Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Brian Doyle-Murray (Mr. Ehlert) Chris Kattan (Bob) Originaltitel: The Middle Regie: Alex Reid, Wendey Stanzler Drehbuch: Eileen Heisler, Deann Heline Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6

