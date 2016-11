ProSieben 23:55 bis 00:50 Show Mission Wahnsinn - Für Geld zum Held D 2016 16:9 HDTV Merken Heute spielen Imer (21) aus Oer-Erkenschwick und Jasmin (25) aus Gevelsberg bei Hagen mit Ingmar Stadelmann ihre ganz persönliche "Mission Wahnsinn". Als Kellner mit Gips-Arm bedienen und unter Elektroschocks Getränke am Tisch servieren oder im Vergnügungspark Hotdogs während einer Achterbahnfahrt verspeisen. Werden alle Missionen erfolgreich gemeistert, winken am Ende bis zu 5.000 Euro für die wahnsinnigen Geld-Helden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingmar Stadelmann Gäste: Gäste: Imer (21) (Oer-Erkenschwick), Jasmin (25) (Gevelsberg bei Hagen) Originaltitel: Mission Wahnsinn - Für Geld zum Held