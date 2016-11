ProSieben 05:50 bis 06:15 Comedyserie Malcolm mittendrin Wasserspiele USA 2000 Merken Malcolm ist überglücklich, denn Vater Hal hat endlich Karten für den Wasserrutschen-Park besorgt. Doch dummerweise erinnert Reese Lois daran, dass Malcolm Schnupfen hat und besser eine Nasenklammer tragen sollte. Malcolm schwört bittere Rache und versucht mit allen Mitteln, Reese vor seinem Schwarm April bloßzustellen. Und das gelingt ihm im wahrsten Sinne des Wortes. Als schließlich auch noch Lois in den Bruderzwist verwickelt wird, eskalieren die Wasserspiele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Bea Arthur (Mrs. White) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Pang-Ni Landrum, Maggie Bandur Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12