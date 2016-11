TV5 03:08 bis 04:00 Sonstiges Le Point Monsieur Uhthoff / Survivre et grandir / La famille de Karim / Panser les plaies de l'Afghanistan à coups de pinceau Merken Au sommaire : "Monsieur Uhthoff": À 90 ans, monsieur Uhthoff est en pleine forme physique : vélo, natation au quotidien. D'origine allemande, sa vie au Canada est un chapelet de succès et de réussite. Une petite ombre viendra toutefois le hanter suite à sa rencontre avec une journaliste... "Survivre et grandir": Ce matin du 11 septembre, 17 400 personnes se trouvaient dans les tours du World Trade Center. 2 700 d'entre elles y ont laissé la vie. Deux survivantes, qui travaillaient au 82e étage de la tour nord, témoignent. D'autres ont grandi à l'ombre de la pire attaque terroriste de l'histoire des États-Unis... "La famille de Karim": Avec le phénomène actuel de la radicalisation, comment un père ou une mère peut rivaliser avec le discours dangereux de groupes radicaux bien organisés - Bienvenue dans la famille de Karim. "Panser les plaies de l'Afghanistan à coups de pinceau": Comment les Afghans arrivent-ils à panser leurs plaies - Un groupe d'activistes s'est donné pour mission d'embellir l'image de Kaboul. Pour Omeid Sharifi, à la tête du collectif Artlords, la peinture est une arme et un moteur de changement social. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point

