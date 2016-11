TV5 00:08 bis 01:48 Sonstiges Un autre monde F 2011 Merken 1915. Louis, 17 ans, arrive sur l'île de la Réunion pour retrouver son père, le comte de Kerdiguen. Ce dernier s'y est construit une nouvelle famille avec sa compagne indienne, Salima, et leur fille Sita. Entre les communautés blanches et indiennes, les tensions sont de plus en plus vives... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominique Blanc (Fanny) Claude Brasseur (Le gouverneur) Samuel Labarthe (Gabriel de Kerdiguen) Niels Schneider (Louis) Mati Diop (Sita) Jean-Emmanuel Pagni (Henri de Boissieu) Kevin Dargaud (Moustien) Originaltitel: Un autre monde Regie: Gabriel Aghion Drehbuch: Louise Vico, Dominique Cieri, Gabriel Aghion Musik: Frédéric Aliotti

