TV5 15:45 bis 16:15 Sonstiges Tendance XXI Info Mode ! / Etam / Cliché / Le retour de la mayonnaise / Les chapeaux Poupard et Delaunay / Come back / Lubéron création Au sommaire : "Info Mode": ! L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. "Etam": ''J'aime les filles'' chanté par Jacques Dutronc... Quoi de mieux pour accompagner un défilé hommage à la lingerie féminine et à celles qui la portent - La première marque de lingerie française, Etam, fête ses 100 ans d'existence. Petit retour sur une saga familiale. "Cliché": L'histoire d'un emblème de la mode française. Aujourd'hui, la petite histoire de la broche. "Le retour de la mayonnaise": La mayonnaise fait partie des grandes oubliées de la gastronomie française, accusée d'être trop riche, voire ringarde. Mais ça, c'était avant, avant que les grands chefs ne décident de la remettre dans leurs assiettes. "Les chapeaux Poupard et Delaunay": Derrière cette maison, deux chapeliers qui ont connu leur heure de gloire alors qu'ils fournissaient Napoléon. Aujourd'hui, la maison a pris le tournant du XXIe siècle, grâce à une certaine Charlotte. "Come back": Un style vintage qui fait son grand retour, c'est le come back des épaulettes. "Lubéron création": Direction Avignon, pour découvrir une entreprise artisanale immergée dans son terroir. Lubéron création est un cuisiniste d'un genre nouveau, passionné et engagé dans la mise en valeur de son savoir-faire. Originaltitel: Tendance XXI