Kabel1 Doku 12:35 bis 13:15 Dokumentation Mysterien im Museum Kreise am Himmel, Die Lady und der Panda, 12 Jahre in Gefangenschaft USA 2014 16:9 HDTV Merken Don Wildman untersucht eine Filmrolle, deren Inhalt die Geschichte des Fliegens verändern sollte. Das "Field Museum of Natural History" zeigt die Entdeckung einer tapferen Frau, die bahnbrechende Erkenntnisse über die Spezies der Pandas gewinnen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum