Kabel1 Doku 12:45 bis 13:35 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Die alte Ziegelei in Uffington GB 2010 16:9 HDTV Familie Verdon hat sich in den Kopf gesetzt, ein verfallenes viktorianisches Backsteinhaus in Oxford instand zu setzen. Die Ruine besteht lediglich aus vier Wänden und hat nicht einmal ein Dach. George Clarke soll ein komfortables Wohnkonzept entwerfen. Doch schon bald muss die Planung radikal geändert werden. Außerdem findet George einige verstörende Details über die Geschichte des alten Gebäudes heraus. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man