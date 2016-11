Kabel1 Doku 00:30 bis 01:10 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Verdächtige Spuren USA 2015 16:9 HDTV Merken Der CIA-Mitarbeiter Bob Baer und der Forscher Dr. John Cencich brechen bestens ausgestattet zu einer weltweiten Forschungsreise auf, um herauszufinden, was mit Adolf Hitler nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich geschah. Ihre erste Station ist eine kleine Stadt in Argentinien mit verdächtigen Verbindungen zu den Nazis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Originaltitel: Hunting Hitler

