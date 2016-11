Kabel1 Doku 21:55 bis 22:45 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Eiskalter Killer CDN 2010 2016-11-21 01:35 16:9 HDTV Merken Starker Schneefall verzögert den Start einer Air Ontario-Maschine Richtung Winnipeg. Kurz nachdem es schließlich abhebt, beginnt das Flugzeug zu wackeln und stürzt über einem Waldstück ab. Die Experten suchen jahrelang nach der Absturzursache und haben schließlich eine erschreckende Erkenntnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Matthew Cooke (Captain Morwood) Tre Smith (First Officer Mills) Martin Harper (First Officer Rachuba) Shauna Bradley (Flight Attendant Hartwick) Peter Tufford Kennedy (David Rohrer) Kris Saric (Frank Black) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Ian Robertson Drehbuch: Robert Eaton Musik: Anthony Rozankovic