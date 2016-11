Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Mysterien im Museum Heiliges Kanonenrohr, Wal-Rettung USA 2013 2016-11-19 12:35 16:9 HDTV Merken Don Wildman untersucht eine Tierrettungsmaschine und ein Kartenspiel, das in eine gruselige Entdeckung verwickelt war. Außerdem beschäftigt er sich mit einer angeblich unbefleckten Empfängnis in Mississippi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum