Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Mysterien im Museum Annie Oakley, Operation Chariot USA 2013 2016-11-18 12:35 16:9 HDTV Merken Don Wildman erzählt mithilfe einer Pistole eine legendäre Liebesgeschichte. Des Weiteren beschäftigt er sich mit den Schuhen eines Sträflings und mit einer Pflanze, die die hemmungslose Ausbeutung der Natur durch den Menschen zeigen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum

