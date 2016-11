Kabel1 Doku 11:50 bis 12:35 Dokumentation Mysterien im Museum Das Milgram-Experiment, Der Goldbetrug USA 2013 2016-11-20 08:20 16:9 HDTV Merken Don Wildman versucht, mit den Unterlagen aus einem Museum in Florida, eine Brandstiftung zu rekonstruieren. Des Weiteren beschäftigt er sich mit einem übergroßen eisernen Topf und mit einer Art Telefon, welches in einem schockierenden Experiment verwendet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum