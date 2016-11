Tele 5 20:15 bis 22:35 Horrorfilm Stephen Kings Der Feuerteufel USA 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andy und Vicky lernen sich an der Universität kennen, wo sie beide als Versuchskaninchen an einem Experiment teilnehmen, bei dem sie eine Chemikalie namens "LOT-6" schlucken. Sie heiraten und bekommen eine Tochter, Charlie. Bei Charlie wirkt sich die mysteriöse Chemikalie in der Art aus, dass sie mit ihren Gedanken Feuer legen kann. Der Geheimdienst, der seinerzeit das Experiment durchführen ließ, möchte nun die gesamte Familie beseitigen. Aber man hat die Rechnung ohne die feurige Charlie gemacht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Drew Barrymore (Charlene "Charlie" McGee) David Keith (Andrew "Andy" McGee) Heather Locklear (Victoria "Vicky" McGee) Martin Sheen (Captain Hollister) George C. Scott (John Rainbird) Art Carney (Irv Manders) Louise Fletcher (Norma Manders) Originaltitel: Firestarter Regie: Mark L. Lester Drehbuch: Stanley Mann Kamera: Giuseppe Ruzzolini Musik: Tangerine Dream Altersempfehlung: ab 16

