Kabel1 Doku 23:45 bis 00:15 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Roy Whiting: Der Mädchenmörder USA 2011-2012 2016-11-15 04:05 16:9 HDTV Merken Juli 2000: Die achtjährige Sarah Payne wird tot in der Nähe von Sussex, England, aufgefunden. Bereits kurz nach ihrem Verschwinden war die Polizei auf Roy Whiting aufmerksam geworden: Der wegen Kindesentführung und sexueller Nötigung verurteilte 41-Jährige lebt ganz in der Nähe des Ortes, an dem Sarah zum letzten Mal gesehen wurde. Doch die Beamten haben zunächst nichts gegen ihn in der Hand ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 71 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 71 Min.