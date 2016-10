Phoenix 03:30 bis 04:45 Reportage Retter im Einsatz D Live TV Merken Sie arbeiten bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus, als Piloten bei der Bergwacht oder bei den Seenotrettern. Sie kommen, wenn Menschen in Not sind, bei Krankheiten, bei Unfällen, bei Erdbeben. Im phoenix-Thema begleitet Reporter Hans-Werner Fittkau Lebensretter im Einsatz, fragt nach ihren Motiven und Erlebnissen und erhält unter anderem Einblicke in die Arbeit von Medizinern im Unfallkrankenhaus und auf der Frühchenstation. Jeder Einsatz ist anders. Manche sind Routine, manche sind gefährlich ¬- auch für die Retter selbst. Es gibt Rettungsaktionen, die gehen glücklich zu Ende und solche, bei denen am Ende Menschen sterben. Im phoenix-Thema spricht Hans-Werner Fittkau unter anderem mit Heinz-Dieter Gehlen und Florian Krupp von der Feuerwehr Bonn über ihre Erfahrungen und täglichen Einsätze sowie mit dem Piloten-Ausbilder der ADAC Luftrettung, Martin Müller, über den Berufsweg eines Rettungspiloten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans-Werner Fittkau Originaltitel: Retter im Einsatz