13 novembre 2015, de Paris à Molenbeek La nuit du 13 novembre / Le point sur l'enquête / Le Djihad en prison / Au coeur de Molenbeek Les attaques terroristes survenues il y a un an à Paris nous ont tous impactés. Dès le lendemain des attaques, nous avons assisté à des scènes de recueillements collectifs aux quatre coins du monde, et singulièrement à Paris et à Bruxelles. Mais passés ces moments, tous, nous avons dû réapprendre à vivre. Au cours d'une émission spéciale réalisée à Paris et à Bruxelles, Hakima Darhmouch et Harry Roselmack reviendront sur les attentats survenus au cours de ces derniers mois, évoqueront l'état d'avancement de l'enquête et la manière avec laquelle chacun a dû réapprendre à vivre après les terribles événements. Parce que parler de l'horreur, la montrer, la comprendre et la décrypter, c'est le meilleur rempart contre la terreur que tentent de nous imposer les terroristes. Cette émission spéciale s'articulera autour de 4 séquences fortes dont chacune s'attelle à décortiquer ce qui s'est passé cette fameuse nuit et l'impact qu'elle a eu sur nos vies : " La nuit du 13 novembre ": Minute par minute, le scénario catastrophe qui a semé la terreur à Paris il y a 1 an. Bilan des attentats du 13 novembre 2015: 130 morts, 352 blessés. " Le point sur l'enquête ": 7 terroristes sur 9 sont morts après les attaques sur Paris. Une énorme enquête européenne va se mettre en place pour tenter de retrouver les fuyards. Une traque qui révèlera l'existence d'un groupuscule plus complexe et important qu'on ne l'imaginait ! " Le Djihad en prison ": Une enquête exclusive sur la radicalisation dans nos prisons. Des témoignages de prisonniers et gardiens de prison inédits. Ils révèlent que le phénomène de radicalisation s'amplifie. Les surveillants semblent démunis face à la force de persuasion des "prophètes" en détention. " Au coeur de Molenbeek ": Depuis les attentats de Paris, le nom " Molenbeek " est devenu synonyme de zone de non-droit. En France ou aux Etats-Unis, la description de la commune bruxelloise est au mieux caricaturale, au pire insultante pour ses habitants. Comment en est-on arrivé à un tel " Molenbeek bashing " - Hakima Darhmouch et Harry Roselmack iront à la rencontre de victimes des attentats de Paris et d'habitants de Molenbeek. Avec Rachid Benzine, figure de proue de l'Islam libéral, Ils évoqueront également les raisons du radicalisme religieux.