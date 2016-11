Sat.1 22:00 bis 00:05 Actionfilm Born 2 Die USA 2003 2016-11-19 01:45 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gangster Tony Fait und seinem Team ist ein spektakulärer Juwelenraub gelungen - doch nun hat er nicht nur den taiwanesischen Agenten Su auf seinen Fersen, sondern auch den international gesuchten Verbrecher Ling - Sus ehemaligen Partner. Ling hat Tonys Tochter Vanessa in seine Gewalt gebracht, um sie gegen die Diamanten einzutauschen. Um Vanessa und die Diamanten zu retten, raufen sich Tony und Su zusammen und machen Jagd auf ihren gemeinsamen Feind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (Su) DMX (Anthony Fait) Anthony Anderson (Tommy) Kelly Hu (Sona) Tom Arnold (Archie) Mark Dacascos (Yao Ling) Gabrielle Union (Daria) Originaltitel: Cradle 2 the Grave Regie: Andrzej Bartkowiak Drehbuch: John O'Brien, Channing Gibson Kamera: Daryn Okada Musik: Damon 'Grease' Blackman, John Frizzell Altersempfehlung: ab 16